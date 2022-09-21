Стоунз объяснил, почему Бернарду назвал бульдога Джоном: «Он сказал, что будет представлять, как подзывает меня, словно я принадлежу ему»

объяснил причину, по которой назвал своего бульдога в его честь.

Португалец дал бульдогу имя Джон. Силва и Стоунз вместе выступают за с 2017 года.

«Бернарду сказал мне: «Джон, если я заведу собаку, то назову ее Джон. Джон Стоунз».

Я такой: «Ладно, а почему?».

Он сказал: «Потому что каждый раз, когда я буду брать собаку на руки или кричать на нее, то буду представлять, как подзываю тебя, словно ты принадлежишь мне».

В общем, он завел собаку, и я сказал: «Класс, Бернарду, кого завел?»

«У меня французский бульдог, я назвал его Джон, как и обещал».

Я сказал: «Господи, приехали». А потом он притащил собаку на тренировку, представьте, что творилось в раздевалке», – рассказал защитник английского клуба.