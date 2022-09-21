Хави пообщался с Анчелотти: «Я всегда хорошо относился к нему. Мы улыбались, говоря «скоро увидимся» – на класико»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Федерация футбола Испании Класико Футбол

Хави рассказал об общении с Карло Анчелотти и своем хорошем отношении к нему. 

Главные тренеры «Барселоны» и «Реала» увиделись на встрече тренеров профессиональных клубов, организованной тренерским комитетом Федерации футбола Испании.

«Я всегда очень хорошо относился к нему. Мы улыбались, говоря «скоро увидимся» – на класико», – сказал Хави. 

Отмечается, что общение тренеров продлилось недолго – они встретились перед самым началом конференции, а после ее завершения итальянский специалист уехал одним из первых. 

Ближайший матч между командами состоится 16 октября в Мадриде.

После 6 туров «Реал» лидирует в Ла Лиге с 18 очками, а «Барселона» идет на втором месте с 16 очками. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные