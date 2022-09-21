Хави пообщался с Анчелотти: «Я всегда хорошо относился к нему. Мы улыбались, говоря «скоро увидимся» – на класико»

рассказал об общении с и своем хорошем отношении к нему.

Главные тренеры «Барселоны» и «Реала» увиделись на встрече тренеров профессиональных клубов, организованной тренерским комитетом Федерации футбола Испании.

«Я всегда очень хорошо относился к нему. Мы улыбались, говоря «скоро увидимся» – на класико», – сказал Хави.

Отмечается, что общение тренеров продлилось недолго – они встретились перед самым началом конференции, а после ее завершения итальянский специалист уехал одним из первых.

Ближайший матч между командами состоится 16 октября в Мадриде.

После 6 туров «Реал» лидирует в с 18 очками, а идет на втором месте с 16 очками.