Хави пообщался с Анчелотти: «Я всегда хорошо относился к нему. Мы улыбались, говоря «скоро увидимся» – на класико»

Хави рассказал об общении с Карло Анчелотти и своем хорошем отношении к нему.
Главные тренеры «Барселоны» и «Реала» увиделись на встрече тренеров профессиональных клубов, организованной тренерским комитетом Федерации футбола Испании.
«Я всегда очень хорошо относился к нему. Мы улыбались, говоря «скоро увидимся» – на класико», – сказал Хави.
Отмечается, что общение тренеров продлилось недолго – они встретились перед самым началом конференции, а после ее завершения итальянский специалист уехал одним из первых.
Ближайший матч между командами состоится 16 октября в Мадриде.
После 6 туров «Реал» лидирует в Ла Лиге с 18 очками, а «Барселона» идет на втором месте с 16 очками.