Соса не перейдет в ЦСКА из-за проблем с оплатой трансфера. Об этом сообщил президент «Насьоналя»

Переход 20-летнего защитника в сорвался.

Об этом сообщил президент «Насьоналя» Хосе Фуэнтес.

«Думаю, сейчас этому клубу очень сложно организовать трансфер.

Мы не получим деньги от них из-за текущей ситуации в мире. Поэтому встречное предложение, которое ЦСКА нам направил, уже отклонено», – приводит слова Фуэнтеса Sport 890.

Соса сейчас выступает за «Ливерпуль» из Монтевидео на правах аренды. Центральный защитник ранее играл за юношеские сборные Уругвая. Его статистику можно найти здесь.