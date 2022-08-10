Соса не перейдет в ЦСКА из-за проблем с оплатой трансфера. Об этом сообщил президент «Насьоналя»

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Переход 20-летнего защитника Хоакина Сосы в ЦСКА сорвался.

Об этом сообщил президент «Насьоналя» Хосе Фуэнтес.

«Думаю, сейчас этому клубу очень сложно организовать трансфер.

Мы не получим деньги от них из-за текущей ситуации в мире. Поэтому встречное предложение, которое ЦСКА нам направил, уже отклонено», – приводит слова Фуэнтеса Sport 890.

Соса сейчас выступает за «Ливерпуль» из Монтевидео на правах аренды. Центральный защитник ранее играл за юношеские сборные Уругвая. Его статистику можно найти здесь.

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