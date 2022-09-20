Де Дзерби о работе в «Брайтоне»: «Гвардиола рассказал много хорошего о клубе и сказал, что будет рад помочь»

Главный тренер «Брайтона» рассказал о беседе с .

«Я разговаривал с ним в воскресенье вечером, да. Он очень рад тому, что я возглавил команду. Он рассказал мне много хорошего о клубе, сказал, что будет рад помочь мне, если, конечно, дело не будет касаться нашего матча против !

очень хотел назначить меня тренером, а его стиль очень близок к моему видению футбола. Конечно, мной интересовались и другие клубы, но я рад, что пришел именно в этот», – передает слова Де Дзерби BBC.