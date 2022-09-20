Мостовой о недопуске России до Евро-2024: «Открой сейчас УЕФА футбол – и другие виды спорта надо открывать. Кто на это пойдет? В 2023 году, может, что-то бы изменилось»

Теги УЕФА Сборная России по футболу Александр Мостовой Политика Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой прокомментировал решение не допускать Россию до Евро-2024.

«Это было нереально. Жеребьевка в октябре – и нас бы вдруг, ни с того ни с сего допустили.

У нас же все виды спорта забанены. Если бы сейчас УЕФА открыл футбол, то и другие надо открывать. Кто на это пойдет?

Я не удивлен такому решению. Если бы жеребьевка проходила в 2023 году, то, может, что-то бы изменилось. Сейчас – ничего удивительного», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Россию не допустят до Евро-2024. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола

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