Стартовал масштабный турнир «Чемпионат победителей» для детей 7-14 лет

17 сентября был дан старт проведению детского футбольного турнира «Чемпионат Победителей». Организатором турнира является благотворительный фонд «Ветер Добрых Перемен».

8 детских команд вышли на футбольное поле подмосковного стадиона «Родина» и разыграли первую из восьми путевок в суперфинал, который состоится в Москве в сентябре 2023 года.

В открытии турнира приняли учатие Валерий Газзаев, Евгений Алдонин, Владимир Габулов и советник главы РФС Александр Зорков.

Помимо участия в турнире, юные футболисты сыграли и в гала-матче, в соперниках были звезды российского футбола. Евгений Алдонин, Андрей Каряка, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Булыкин, Роман Павлюченко и Дмитрий Сычев подарили ребятам незабываемые эмоции.

Обладателем первой путевки в суперфинал стала команда ОГБОУ «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот».

Следующий турнир в рамках «Чемпионата Победителей» состоится 15 октября года в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».

Более подробная информация о турнире доступны по ссылке.