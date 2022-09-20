Карпин о «Ростове»: «Не ожидал, что будем вторыми, можно сказать, даже в шоке»

высказался об успехах «Ростова» в чемпионате России.

После 10-го тура желто-синие, набравшие 22 очка, занимают 2-е место в турнирной таблице Мир . Лидирует «Зенит» с 26 баллами.

«Конечно, не ожидал, что будем вторыми, можно сказать, даже в шоке. Все, чего команда добивается, неожиданно и классно, но я уверен, что никто не ожидал, даже сами мы.

По сравнению с прошлым сезоном из новых у нас только Уткин и Чернов. Все остальные футболисты были в том сезоне, не было трансферов за 6-10 миллионов.

Мы тренируемся, конечно, но восстановительный и выходной день часто проходит в дороге, и заслуга полностью лежит на футболистах. Они не ноют, не переживают, понимают, все понимают. И когда будет по‑другому – неизвестно. Можно либо сесть и плакать, какие мы бедные и несчастные, либо принять как данность и не обращать на это внимание. Все, что происходит сейчас, на совести футболистов.

Когда говорить о высоком? Когда наберем где‑то 35 очков, тогда, может быть, будем думать не о вылете, а о чем‑то высоком.

С кем было сложнее всего? С «Крыльями» (2:1). По тому, как складывалась игра. Эту игру мы провели плохо. Если брать игру со «Спартаком» (4:2), там мы играли хорошо, ближе к «четверке», а с «Крыльями» – ближе к «двойке». И это не зависит от уровня только «Спартака» или «Крыльев». С усталостью это не связано.

Перед этим матчем был разговор, его услышали футболисты, я сказал, что «Крылья» нас обыграют, они услышали. Я сказал, что если мы выиграем у них, то я проставляюсь, если проиграем – они проставляются. Проставы пока еще не было, так как все разъехались по сборным», – сказал главный тренер и сборной России в эфире «Коммент.Шоу».

«Ростов» уже второй, до «Зенита» – 4 очка. Это лучший старт клуба в истории