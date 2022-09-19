«Первая лига России чем-то схожа с бразильским чемпионатом». Форвард «Родины» Ната о турнирах

Игрок «Родины» Уэсли Ната сравнил Мелбет Первую лигу с бразильским чемпионатом.

«Первая лига России чем‑то схожа с бразильским чемпионатом. И там, и там одинаковое количество клубов, проводится много матчей, длинный сезон. Нет большой разницы между командами, каждая игра превращается в серьезную битву.

Не имеет значения, клуб из верхней части таблицы или из нижней, каждая встреча очень сложная, уровень команд высок. Пока я сыграл за «Родину» не так много матчей, но уже можно сказать, что в этом турнире команды имеют много шансов забить, а также бьются до последней минуты.

Каждая из сторон хочет победить», – сказал бразильский нападающий.