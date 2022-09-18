Член совета директоров «Динамо» Гафин о «Зените»: «Не «Реал», но флагман российского футбола»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о «Зените».

Бело-голубые проиграли петербургскому клубу (0:2) в 10-м туре Мир .

— не «Реал». По игре, по качеству футболистов, по бюджету, который все это обобщает — это, безусловно, флагман российского футбола. В игровом плане «Зенит» обладает наибольшим потенциалом.

Когда мы говорим об отдельных играх, результат может быть любой. Однако если мы говорим о дистанции на турнире, то с такой обоймой и таким качеством футболистов у «Зенита» больше шансов на победу.

Клубы говорят, что у «Зенита» королевское положение? Во множестве лиг есть клубы, которые на голову выше в плане бюджета, финансов и так далее, чем остальные. Бундеслига — «Бавария», Ла Лига — «Реал» и «Барселона». Ситуация не уникальна.

То, что у «Зенита» такая ситуация, значит, так сложилось. Нам надо не жаловаться — я сейчас говорю о «Динамо» Москва. Нам нужно улучшать свою игру, играть более агрессивно и конкретно. Жаловаться — это последнее дело», — сказал член совета директоров .