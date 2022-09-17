высказался о ситуации вокруг .

На днях разгорелся скандал послед того, как президент Ассоциации футбольных агентов Испании Педро Браво в программе El Chiringuito он раскритиковал игрока за танец после каждого забитого гола и призвал его перестать обезьянничать. В «Реале» это расценили как расизм.

«Я делаю отсылку к заявлению клуба и к тому, что сделал Винисиус. Все внимание должно быть на футболе. Игрок чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет матча. Он хочет помочь команде победить.

Мы не обсуждаем такие вещи в раздевалке. Винисиус очень хорошо отреагировал. Я не думаю, что с ним что-то не так. Он играет с радостью и качеством, которые ему присущи. Я не даю ему никаких советов, потому что я не его отец или брат. Я его тренер», – сказал тренер .

«Повторяю для тебя, расист: «Я не перестану танцевать». Ответ Винисиуса на фразу «хватит обезьянничать на поле»