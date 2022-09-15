Анчелотти о 2:0 с «Лейпцигом»: «Сейчас я не могу просить «Реал» сыграть фантастически. Прошу сыграть умно, чтобы победить»

оценил игру в матче Лиги чемпионов с (2:0).

«Мы не сыграли фантастически. Но мы не хотели допускать контратаки «Лейпцига», поэтому мы не прессинговали слишком сильно, не поднимались высоко. Лишь два раза они забежали нам за спину, но в целом мы все контролировали.

Мы хотели выиграть, бдительность в обороне была очень важна. Вот почему мы не слишком выдвигали полузащитников вперед, но когда силы [у соперника] начали кончаться, мы выдвинулись активнее и заслужили победу.

Сейчас я не могу просить игроков сыграть фантастически, скорее я прошу их сыграть умно, чтобы выиграть.

Хотелось бы забить раньше, но чемпионов непроста. В итоге мы все сделали», – сказал тренер «Мадрида».