Бонуччи о провале «Ювентуса»: «Свист обоснован. Нам нужно заткнуться и работать. Виноваты все»

прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Бенфики» (1:2) в Лиге чемпионов.

Туринский клуб не выигрывает уже четыре матча подряд и имеет лишь 2 победы в 8 играх сезона.

«Свист в наш адрес – это справедливо, тут мало что добавить. Мы проиграли матч, который не должны были проигрывать, свист был абсолютно обоснован.

К сожалению, мы переживаем момент, когда нам тяжело после забитых голов. Я обеспокоен, мне нечего скрывать. К сожалению, мы выпадаем из игры. Не знаю, связано ли это с физическим или ментальным спадом.

Теперь нам остается только заткнуться и работать. Ситуация может измениться, у нас выбыли важные игроки... Виноваты все», – сказал защитник .