Чистяков о матче с «Крыльями»: «Семак нас чуть отчитал за последние 10 минут 1-го тайма. Сказал, что нужно менять что-то в игре. Мы хотели выиграть, но не получилось»

прокомментировал поражение от (0:2).

«Что произошло? Хороший вопрос. Не знаю. Настраивались на эту игру как на обычного, любого соперника. Не получилось. В первом тайме где-то получилось, во втором они нас подприжали на 10 минут и игра не получилась. У них получилось, у нас – нет. Мне кажется, результат закономерен.

Семак за последние 10 минут первого тайма нас чуть отчитал. Сказал, что нужно менять что-то в игре, быть чуть хладнокровнее и самое главное, не падать духом – играть, бегать. Мы хотели выиграть, но не получилось. Наверное, у «Крыльев» было больше желания.

Не знаю, почему не получилось перестроиться после удаления. Мы уже были в меньшинстве. Главная задача была – не пропустить. К сожалению, пропустили и второй под конец», – сказал Чистяков.