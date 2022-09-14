Барселона – Эльче 17.09.2022 Ла Лига, прогноз на футбольный матч

В рамках шестого тура чемпионата Испании по футболу сыграют команды с противоположных концов турнирной таблицы Ла Лиги. В Барселоне на поле стадиона «Камп Ноу» пройдет матч «Барселона» — «Эльче». Начало встречи в 17:15 по московскому времени.

Рекомендованная ставка: победа «Барселоны» за 1,09, «обе забьют — нет» за 1,46, ТМ4,5 за 1,48.

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«Барселона» идет без поражений в чемпионате Испании. У «Эльче» нет ни одной победы в Ла Лиге 2022/2023. В предстоящей игре хозяева явные фавориты. С сезона 2013/2014 сине-гранатовые ни разу не проиграли «Эльче» в Ла Лиге: 7 побед и 1 ничья. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность встречи.

Наш прогноз на матч «Барселона» – «Эльче» поможет изучить главные статистические особенности, узнать результаты команд и сделать осмысленную ставку на игру.

«Барселона»

К матчу шестого тура чемпионата Испании по футболу каталонский клуб подходит после гостевого поражения 0:2 от «Баварии» в Лиге чемпионов. Поражение стало пятым подряд в очных встречах и третьим за два сезона. Сине-гранатовые хорошо провели первый тайм, и у Роберта Левандовского было несколько моментов, чтобы забить бывшему клубу. Во втором тайме «Бавария» воспользовалась двумя моментами, что помогло одержать победу. Голы на счету Луиса Эрнандеса и Лероя Сане на 50 и 54 минутах. По статистике каталонский клуб был ближе к победе, включая параметр созданных моментов. Статистические данные матча, где лучше «Барселона»:

xG 2,15:1,63;

удары 19:14;

удары в створ 5:5;

угловые 4:4;

атаки 123:85;

опасные атаки 63:58.

«Бавария» оказалась сильнее в единоборства и отборах. Лидерство по отборам 24:17.

В чемпионате Испании сине-гранатовые не проигрывают. В первом туре была домашняя ничья 0:0 с «Райо Вальекано», далее последовали четыре победы с форой -2,5. Все четыре игры через ТБ2,5. Результаты «Барселоны» в Ла Лиге ниже.

В турнирной таблице чемпионата Испании подопечные Хави на втором месте с показателем в 13 очков. Разница голов 15:1. От лидирующего «Реала» каталонцы отстают на два балла. «Барселона» пропускает меньше всех в чемпионате, разделяя первое место с «Реалом» по эффективности атаки.

Самые результативные игроки «Барселоны» в сезоне (матчи в Ла Лиге и Лиге чемпионов):

Роберт Левандовский — 9 голов и 2 голевые передачи;

Усман Дембеле — 2 гола и 4 голевые передачи;

Ансу Фати — 2 гола и 2 голевые передачи.

Хави может рассчитывать на всех сильнейших в матче с «Эльче». Травмированных и дисквалифицированных нет.

«Эльче»

К матчу с «Барселоной» «Эльче» подходит после домашнего поражения в чемпионате Испании 1:4 от «Атлетик» Бильбао. Счет матча полностью отображает то, что происходило на поле. Гости забили четыре мяча еще в первом тайме. Счет в матче открыл защитник «Эльче» Никлас Фернандес, отправив мяч в сетку своих ворот. На 14 минуте Ойан Сансет реализовал пенальти. На 22 минуте счет стал крупным, благодаря голу Нико Уильмяса. 4 мяч на счету Алекса Беренгера на 44 минуте. Хозяева отыграли один мяч благодаря голу Эсекьеля Понсе. «Атлетик» был сильнее по большинству статистических показателей:

xG 3,24:0,75;;

удары 16:9;

удары в створ 8:2;

атаки 94:101;

опасные атаки 48:38;

Угловые 5:5.

У хозяев лучше точность передач 82:81 и больше отборов 17:15.

«Эльче» дважды сыграл в чемпионате Испании в гостях и потерпел два разгромных поражения с разницей в три и более гола. Единственное набранное очко в домашней игре с «Альмерией». Ниже результаты «Эльче» в чемпионате Испании.

В турнирной таблице Ла Лиги команда идет в зоне вылета с одним набранным очком. «Эльче» на 19-й строчке. Разница голов 2:13. Хуже результаты только у «Кадиса» — 0 очков, разница голов 0:14.

Результативными действиями в сезоне отметились всего четыре игрока. У Роджера и Лукаса Бойе по голевой передаче. По голу на счету у Понсе и Алекса Кольядо. Травмированных и дисквалифицированных нет.

Личные встречи

В рамках чемпионата Испании команды сыграли в 46 встречах. Большинство игр до 1989 года. С 2014 года команды провели 10 матчей. У «Эльче» нет побед: 9 побед «Барселоны» и 1 ничья. Разница голов 32:3.

В 9 из 10 встреч сине-гранатовые забили два и более гола. 8 из 10 матчей пробили планку в три гола.

Прогноз на матч Ла Лиги «Барселона» — «Эльче»

В результатах команд чемпионате Испании можно выделить три статистических тренда:

«Обе забьют — нет» за 1,46 — ставка прошла в 8 из 10 домашних матчей «Барселоны» в Ла Лиге и 8 из 9 гостевых игр «Эльче» в турнире.

— ставка прошла в 8 из 10 домашних матчей «Барселоны» в Ла Лиге и 8 из 9 гостевых игр «Эльче» в турнире. ТМ4,5 за 1,46 — не более 4 голов забивалось в 10 домашних играх сине-гранатовых в Ла Лиге и 11 гостевых матчах «Эльче».

ИТБ1,5 «Барселоны» — ставка прошла в 9 из 10 очных матчей команд.

«Барселона» провела не самый плохой матч против «Баварии», но не сумела взять очки. «Эльче» продолжает падение в турнирной таблице и пока не видно за счет чего гости могут навязать борьбу сине-гранатовым. После осечки в Лиге чемпионов команда Хави нацелена на уверенную победу в игре с аутсайдером. Ставка на матч: «обе забьют — нет» с коэффициентом 1,46 .

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Где смотреть Барселона – Эльче