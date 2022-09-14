«Судейство удивляет. В моментах «Краснодара» смотрят досконально, а у других – иначе». Сторожук о поражении от «Локо»

Главный тренер высказался о поражении от .

«Быки» уступили железнодорожникам в серии пенальти во втором туре группового этапа Фонбет Кубка России (2:2, пен. 1:3).

«Кубковая игра, поэтому дали некоторым игрокам паузу. Чувствовалось отсутствие игровой практики у тех, кто сегодня играл. Сами привезли два стандарта, после которых были забиты голы. Мы сами могли забить и больше.

Не знаю, как комментировать серию пенальти. Серия пенальти – это лотерея. Провели ее не лучшим образом», – приводит слова Сторожука «Чемпионат».

«Судейство удивляет. В наших моментах смотрят досконально какие-то ситуации, а у других – иначе. Это обращает на себя внимание.

Считаю, что Сорокин сыграл чисто в мяч, но сразу получил наказание (желтую карточку). Становимся заложниками тех вещей, вместо которых хочется обсуждать футбол», – цитирует тренера «Р-Спорт».

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.