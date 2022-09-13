Де Томас перешел в «Райо» за 12 млн евро, но не сможет играть до января. Президент клуба дрался с его агентом на переговорах

объявил о переходе форварда Рауля де Томаса из «Эспаньола».

Мадридский клуб заключил с нападающим контракт сроком до 2027 года.

«Эспаньол» сообщил, что де Томас больше не является игроком команды. Однако дебютировать за «Райо Вальекано» форвард сможет лишь в январе, так как переход был оформлен после закрытия трансферного окна.

По данным Marca, может получить за игрока около 12 млн евро. 8-9 млн евро достанутся каталонскому клубу в виде фиксированного платежа, а еще 3-4 млн евро «Эспаньол» может получить в виде бонусов.

Напомним, что президент «Райо» Мартин Преса подрался с агентом де Томаса на переговорах. Это произошло в ходе обсуждения размера комиссионных.

Воспитанник «Реала» уже выступал в составе «Райо» с 2017 по 2019 год. За 65 матчей в команде он забил 38 голов.

Статистику 27-летнего нападающего можно изучить здесь.

Босс «Райо» получил в нос от агента – прямо на переговорах. Конфликт возник из-за высокой комиссии, а игрока все же подписали