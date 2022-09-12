Дибала забил 27-й гол из-за пределов штрафной в Серии А – ни у кого нет больше за 10 лет

Нападающий Пауло Дибала забил третий гол за «Рому».

Аргентинец открыл счет на 17-й минуте в матче 6-го тура Серии А против (1:1, перерыв).

28-летний форвард набрал 4 очка (3+1) по системе «гол+пас» в 4 последних матчах чемпионата Италии.

Также это 27-й гол Дибалы, забитый им в Серии А ударом из-за пределов штрафной.

С момента дебюта Пауло в Серии А в сентябре 2012 года ни у кого нет больше таких голов. Столько же забил бывший форвард , который сейчас выступает за .

Статистику Дибалы можно найти здесь.