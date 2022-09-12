Торпедо — ЦСКА прогноз на матч 17 сентября РПЛ, прогноз на футбольный матч

Подходит к завершению первая треть чемпионата страны по футболу. В десятом туре в очном поединке сойдутся две московские команды «Торпедо» и ЦСКА. В турнирной таблице они расположились на противоположных полюсах. Армейцы дышат в спину лидеру «Зениту», а автозаводцы на данный момент беспросветный аутсайдер. Вроде, интриги в поединке нет никакой, но рано или поздно торпедовцы должны набирать очки, и уже нет разницы, с каким соперником. Команда на дне и ниже только ФНЛ. Другое дело, что армейцы крайне мотивированы. В них видят команду, которая может создать реальную конкуренцию «Зениту», и они своей игрой это доказывают в каждом матче. Встреча пройдет на столичном стадионе Лужники, начало в 14:00 по московскому времени.

Рекомендуемая ставка: победа ЦСКА и тотал больше 2,5 .

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«Торпедо» (Москва)

Автозаводцы пока оказываются самым слабым звеном среди команд, вернувшихся в Премьер-лигу из ФНЛ. Все команды по прошествии одной трети чемпионата имею в активе хотя бы одну победу, но только не «Торпедо». Самый реальный шанс получить три очка был у москвичей в предыдущем туре во время выездов в Екатеринбург к товарищам по несчастью, у уральцев тоже была в активе одна-единственная ничья. Хозяева оказались сильнее 2 : 0. В набат руководство торпедовцев стало бить сразу после первых неудач. Были применены кардинальные меры, руководителем клуба стал Илья Геркус, который несколько лет назад возглавлял «Локомотив», а на место главного тренера пригласили одного из легендарных футболистов клуба Николая Савичева. Но на результате это никак не сказалось — восемь поражений подряд, не считая неудачи в Кубке России в матче с тем же ЦСКА. Перед вами пять последних результатов клуба.

Премьер-лига. 11.09.2022, «Урал» — «Торпедо» — 2 : 0

— «Торпедо» — : 0 Премьер-лига. 05.09.2022, «Торпедо» — «Ростов» — 0 : 1

— 0 : Кубок России. 31.08.2022, «Торпедо» — ЦСКА — 0 : 2

— 0 : Премьер-лига. 28.08.2022, «Торпедо» — «Краснодар» — 1 : 4

— 1 : Премьер-лига. 21.08.2022, «Зенит» — «Торпедо» — 2 : 0

Факты и цифры

«Торпедо» не может выиграть 11 матчей подряд

Игроки команды наряду с «Уралом» забили меньше всех в чемпионате — 4 гола

Самый недисциплинированный игрок — Илья Кутепов, участвовал в 3 играх, где получил 1 предупреждение и 1 прямое удаление

Автозаводцы провели 4 домашних поединка и во всех потерпели поражение

«ЦСКА» (Москва)

Чем дальше, тем более симпатичной выглядит игра ЦСКА. Перед началом сезона армейцы проигрывали все контрольные поединки. В первых турах их игра выглядела не совсем цельной, но затем команду пополнили новички, главный тренер их встроил в игру, и результат налицо. Можно много рассуждать о приобретениях ЦСКА, но многие называют главным трансфером приход на тренерскую скамейку Владимира Федотова. Лишь с «Зенитом» армейцы явно уступали своему оппоненту по игре, во всех остальных матчах они действовали с позиции силы, показывая атакующую игру. Если ЦСКА до перерыва на чемпионат мира не отпустит далеко питерский клуб, то нам вполне можно ждать борьбу за титул. Впрочем, рассуждать об этом рано, тем более что перерыв будет аж четырехмесячным. В предыдущем туре армейцы уверенно разобрались на своем поле с «Краснодаром» 4 : 1, пусть три мяча и были забиты с пенальти. «Торпедо» соперник классом гораздо ниже южан. Тут главным будет не допустит расслабленности. Перед вами пять последних результатов ЦСКА.

Премьер-лига. 10.09.2022, ЦСКА — «Краснодар» — 4 : 1

— «Краснодар» — : 1 Премьер-лига. 04.09.2022, «Крылья Советов» — ЦСКА — 0 : 1

— 0 : Кубок России. 31.08.2022, «Торпедо» — ЦСКА — 0 : 2

— 0 : Премьер-лига. 28.08.2022, «Ростов» — ЦСКА — 0 : 0

Премьер-лига. 21.08.2022, ЦСКА — «Ахмат» — 4 : 2

Факты и цифры

По количеству забитых и пропущенных мячей ЦСКА уступает в чемпионате только «Зениту»

Сразу три игрока ЦСКА стали авторами 5 голов — Федор Чалов, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина

Лучший ассистент клуба — Хесус Медина, на его счету 4 голевые передачи

По 3 предупреждения получили Саша Здьелар, Хорхе Карраскаль и Максим Мухин

Прогноз на матч «Торпедо» — ЦСКА

В предстоящую субботу команды сыграют между собой уже в 160-й раз. Помимо товарищеских встреч начиная с 1926 года они пересекались в семи различных турнирах. Преимущество на стороне ЦСКА.

Победы «Торпедо» — 48

Победы ЦСКА — 73

Ничьи — 38

Самая крупная победа «Торпедо» — 5 : 0

Самая крупная победа ЦСКА — 4 : 0

В рамках Премьер-лиги последнюю победу над ЦСКА «Торпедо» одержало в далеком 2003 году и с тех пор в официальных турнирах автозаводцы не выигрывали. В шести последних матчах подряд неизменно побеждают армейцы. Предлагаем вашему вниманию результаты этих игр.

Кубок России. 31.08.2022, «Торпедо» — ЦСКА — 0 : 2

— 0 : Товарищеский. 04.09.2016, ЦСКА — «Торпедо» — 3 : 0

— «Торпедо» — : 0 Премьер-лига. 25.04.2015, «Торпедо» — ЦСКА — 0 : 2

— 0 : Товарищеский. 07.02.2015, ЦСКА — «Торпедо» — 2 : 1

— «Торпедо» — : 1 Кубок России. 29.10.2014, ЦСКА — «Торпедо» — 2 : 0

После такой статистики и учитывая в целом положение команд в чемпионате, неудивительно, что у букмекеров фаворит ЦСКА. Предлагаемые ставки:

на победу «Торпедо» от 6,60 до 7,60

на победу ЦСКА от 1,43 до 1,48

ничья от 4,50 до 4,78

ТМ 2,5 — от 1,98 до 2,10

ТБ 2,5 — от 1,77 до 1,86

Рекомендуем вам сделать ставку на победу ЦСКА и тотал больше 2,5. Вряд ли в матче будет забито менее трех мячей.

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Где смотреть Торпедо – ЦСКА