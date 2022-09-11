«Спартак» психологически не оправился после поражения от «Зенита». У команды не было уверенности». Кечинов о матче красно-белых с «Ростовом»

считает, что «Спартак» не оправился после поражения от «Зенита».

Сегодня команда Гильермо Абаскаля проиграла «Ростову» в 9-м туре Мир (2:4). В предыдущем туре москвичи уступили «Зениту» (1:2).

– Ну, во-первых, хочется отметить, что очень интересная была игра, особенно в исполнении «Ростова». Были забиты прекрасные мячи на любой вкус. Что касается «Спартака», то, мне кажется, они психологически не оправились после поражения от . То есть у команды не было той уверенности, которую мы видели до игры с петербуржцами.

– То есть спартаковцы после встречи с «Зенитом» растеряли эту уверенность?

– Немножко, да. Как будто что-то не то. Именно в психологическом плане. Будто бы не было уверенности в своих силах. И плюс еще, конечно, несколько футболистов основного состава у травмированы – об этом тоже нельзя забывать.

А в адрес можно сказать только комплименты, потому что хорошая команда у Карпина. Уходят футболисты из «Ростова», приходят новые в команду, но все равно рисунок игры у ростовчан не меняется: они играют в свой футбол, гнут свою линию. И мы видим, за счет чего «Ростов» хочет добиваться результата. Поэтому я считаю, что «Ростов» совершенно по делу обыграл «Спартак», – сказал бывший полузащитник красно-белых.