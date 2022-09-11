Галактионов о 3:1 с «Ахматом»: «Вышедшие на замены в очередной раз дали качество и результат. «Пари НН» хочет подниматься вверх по таблице»

Главный тренер подвел итоги матча с «Ахматом» (3:1) в Мир .

«Получилась очень сложная игра. Мы знаем, что хорошо играет дома, что это мобильная и атлетичная команда. Очень рады, что, проявив волю к победе, выиграли в Грозном.

Игра складывалась по-разному, но второй тайм остался за нашей командой. Футболисты, вышедшие на замены, в очередной раз дали качество и результат. Но самое главное, что все ребята – большие молодцы. Они трудятся на тренировках и впитывают требования тренерского штаба.

Все объединены общей целью: мы хотим стать лучше, стать сильнее, хотим побеждать и подниматься вверх по турнирной таблице. Но никакой эйфории нет. Уже через два дня нас ждет кубковый матч с «Химками». Надо работать и двигаться вперед», – сказал .