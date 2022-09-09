Славиша Йоканович: «Сочи» играл лучше «Динамо» и заслуженно победил»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги матча с «Сочи» (1:2) в 9-м туре Мир РПЛ.
– Мы очень плохо вошли в игру, пропустили два быстрых гола. Сочинцы были быстрее нас, лучше действовали в единоборствах.
Потом мы проснулись, отыграли один мяч, пытались вернуться в игру во второй половине, но наших усилий не хватило, чтобы заработать сегодня очки. «Сочи» играл лучше нас и заслуженно победил.
– Почему команда так плохо начала встречу и давала столько пространства в своей штрафной?
– И не только в штрафной. Нам противостоял очень опытный соперник, и мы должны были много работать, быть быстрее них, но все пошло не так, как я ожидал. Дело было не только в свободных зонах, но также в энергии, желании и самоотдаче. Я тоже был удивлен такой игрой.
– Почему в перерыве вы решились на тройную замену?
– Она исходила из логики – команда действовала недостаточно хорошо, и мы искали способ улучшить игру, – сказал Славиша Йоканович.