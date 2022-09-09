Йоканович про 1:2 с «Сочи»: «С такими командами нужно играть быстрее и полностью выкладываться. «Динамо» не было последовательно в этих компонентах в 1-м тайме»

Главный тренер прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2) в 9-м туре Мир .

«С такими командами, как , нужно играть быстрее и полностью выкладываться. В первом тайме мы не были достаточно последовательны в этих компонентах. Во второй половине мы попытались перевернуть игру, создавать больше моментов, но поздно включились.

Наши три замены в перерыве матча вытекали из игры. Нам нужно было как‑то логически отреагировать на те действия, которые были в первом тайме», – сказал в эфире «Матч Премьер».