Максим Глушенков: «Цель уехать в Европу есть у всех футболистов, я не исключение. Мечта – «Барселона»

признался, что мечтает перейти в «Барселону».

– Есть цель в будущем уехать в Европу?

– У всех футболистов есть цель уехать в Европу. Я не исключение.

Хотелось бы себя там попробовать, но в связи с нынешней ситуацией непонятно, когда это получится. Будем надеяться, что скоро все будет хорошо – в футбольном плане, и не только.

– У тебя есть мечта о какой-то конкретной лиге или команде?

– Сейчас буду прям банален – .

Игра при Гвардиоле так впечатлила. Но это мечты, а я живу сегодняшним днем. Не загадываю, что будет дальше, – сказал 23-летний полузащитник .