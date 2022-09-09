Максим Глушенков: «Цель уехать в Европу есть у всех футболистов, я не исключение. Мечта – «Барселона»

Максим Глушенков признался, что мечтает перейти в «Барселону».
– Есть цель в будущем уехать в Европу?
– У всех футболистов есть цель уехать в Европу. Я не исключение.
Хотелось бы себя там попробовать, но в связи с нынешней ситуацией непонятно, когда это получится. Будем надеяться, что скоро все будет хорошо – в футбольном плане, и не только.
– У тебя есть мечта о какой-то конкретной лиге или команде?
– Сейчас буду прям банален – «Барселона».
Игра при Гвардиоле так впечатлила. Но это мечты, а я живу сегодняшним днем. Не загадываю, что будет дальше, – сказал 23-летний полузащитник «Крыльев Советов».