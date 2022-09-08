Глушенков о «Спартаке»: «Не знаю, почему не давали шанса. Мне все надоело, и я забил на это. Понял, что не надо заниматься глупостями»

Полузащитник рассказал об уходе из .

– Был вариант, при котором ты мог остаться в «Спартаке»?

– Когда мне сказали про «Крылья», такого варианта уже не было.

– Общался ли с тобой кто-то из тренерского штаба «Спартака»? Говорили, что можешь остаться?

– Нет.

– Понимаешь, что не получилось в «Спартаке»? Были хорошие моменты, но мало.

– Сложно сказать. Может, просто моя игра или мой подход, поведение не понравились тренерам. Не знаю, почему меня не ставили и не давали шанса. Тренеры ведь не подходят и не объясняют игрокам свои решения.

– По тренировкам чувствовал, что заслуживаешь шанса?

– Когда-то – может быть, да. Но потом я уже, если грубо выразиться, забил на это. Поэтому с такой легкостью и ушел в «Крылья». Мне все это надоело: что я сборы провожу со «Спартаком», а затем меня с легкостью отдают в аренду. В какой-то момент понял, что мне не надо заниматься этими глупостями. И проще будет, чтобы меня кто-то забрал – и все.

– Хотелось доверия и чтобы не было ссылок в другие команды?

– Да, можно так и сказать. Чтобы не отправляли на полгода куда-то. Потому что ты работаешь-работаешь, а потом – снова аренда.

– Мы договорились не говорить много о «Спартаке», но важно уточнить про твою фразу «Я рад, что ушел из «Спартака». Она многих взбудоражила.

– Пояснял свои слова в том же ответе, просто выдернули именно это. Я рад уйти из «Спартака», потому что ушел играть, а не просто, так скажем, проводим время [в команде]. Вот и все.

Поменял бы что-нибудь в карьере, если вернуться назад? Наверное, нет. Как говорится, что ни делается – все к лучшему. Был такой период в моей жизни. Не сказал бы, что он меня чему-то научил. Это просто опыт, который надо прожить, – сказал Глушенков.