Малком признан лучшим игроком «Зенита» в августе. У бразильца 4 гола и ассист в 5 матчах

Болельщики «Зенита» определили лучшего футболиста команды в августе.
Им стал полузащитник Малком. В голосовании за бразильского футболиста отдали свой голос 53,3% болельщиков.
Для хавбека эта награда стала четвертой в карьере. Ранее он признавался лучшим по итогам марта-2020, июня/июля-2020, а также августа-2020.
В августе Малком принял участие во всех пяти матчах «Зенита»: четыре игры состоялись в рамках Мир РПЛ, одна – в Фонбет Кубке России.
В игре с ЦСКА Малком забил и отметился результативной передачей, также бразилец забил гол в матче с «Торпедо», а во встрече с «Уралом» он оформил дубль.