Малком признан лучшим игроком «Зенита» в августе. У бразильца 4 гола и ассист в 5 матчах

Болельщики определили лучшего футболиста команды в августе.

Им стал полузащитник . В голосовании за бразильского футболиста отдали свой голос 53,3% болельщиков.

Для хавбека эта награда стала четвертой в карьере. Ранее он признавался лучшим по итогам марта-2020, июня/июля-2020, а также августа-2020.

В августе Малком принял участие во всех пяти матчах «Зенита»: четыре игры состоялись в рамках Мир , одна – в Фонбет Кубке России.

В игре с ЦСКА Малком забил и отметился результативной передачей, также бразилец забил гол в матче с «Торпедо», а во встрече с «Уралом» он оформил дубль.