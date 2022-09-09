Ювентус — Бенфика 14.09.2022 Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

14 сентября, в среду, итальянский «Ювентус» на своем поле примет португальскую «Бенфику» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Встреча пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Предлагаемая ставка: Х2 с котировкой 1.70, обе команды забьют за 1.65, ТМ 3 за 1.60.

«Ювентус»

Итальянский клуб начинал новый розыгрыш Лиги Чемпионов гостевым матчем против фаворита группы, как впрочем и всей Лиги Чемпионов, «ПСЖ» и уступил 1:2. Парижане были безоговорочными претендентами на победу в этой встрече, и после быстрого дубля Килиана Мбаппе, казалось, матч может закончиться для туринцев и разгромом. Но во втором тайме благодаря удару Уэстона Маккенни подопечным Массимилиано Аллегри удалось один мяч отыграть, а затем гости и вовсе были близки к тому, чтобы спасти матч, но не хватило везения.

Впрочем, Аллегри еще до игры в Париже говорил, что главными для его команды противостояния в группе будут игры против «Бенфики» и Маккаби». И, если команда из Израиля выглядит явным аутсайдером квартета, но лиссабонцы совершенно точно могут навязать борьбу «Ювентусу» за выход в плей-офф. Поэтому предстоящий матч имеет архиважное значение для обоих клубов.

После четвертого места в прошлом сезоне чемпионата Италии, что абсолютно не соответствует амбициям туринцев, было понятно, что команду ждут изменения. И «Ювентусу» удалось неплохо усилиться, потратив летом более 100 миллинов евро на новичков.

Главным трансфером стал центральный защитник Бремер, купленный у «Торино» за 41 миллион евро. Бразилец призван заменить Маттейса де Лигта, уехавшего в мюнхенскую «Баварию».

Еще одним новобранцем стал Филип Костич — серб перешел из клуба-победителя Лиги Европы немецкого «Айнтрахта».

Также туринцы выкупили у «Фиорентины» Федерико Кьезу, а также подписали в качестве свободных агентов Анхеля Ди Марию и Поля Погба.

Уже перед самым закрытием трансферного окна итальянцы взяли в аренду у «Марселя» нападающего Аркадиуша Милика и полузащитника Леандро Паредеса из «ПСЖ». Аргентинец, кстати, уже успел отыграть полный матч против своих бывших партнеров из Парижа.

Помимо де Лигта «Ювентус» покинули турецкий защитник Мерих Демирал (куплен «Аталантой») , полузащитник Артур арендован «Ливерпулем», а а главной потерей стал переход Паоло Дибалы в «Рому».

Уже на старте сезона Аллегри пришлось столкнуться с серьезными кадровыми потерями: травмированы основной вратарь Войчех Щченсны, Федерико Кьеза до сих не восстановился, мышечную травму получил Ди Мария, а Полю Погба и вовсе предстоит операция, из-за которой, возможно, он даже пропустит чемпионат мира в Катаре.

Несыгранность новичков вкупе с многочисленными травмами ведущих футболистов пока не позволяет «Ювентусу» показывать стабильный результат. Да, в чемпионате Италии туринцы идут без поражений, но и занимают пока только седьмое место. Из пяти матчей Серии А «Ювентус» трижды сыграл вничью.

Впрочем, сам тренер «Юве» уверен, что уже в ближайшее время команда сможет улучшить свои результаты и побороться за скудетто и выход в ⅛ Лиги Чемпионов.

«Бенфика»

Лиссабонцы пробивались в групповой этап Лиги Чемпионов через отборочный раунд. Сначала «Бенфика» без особых проблем прошла датский «Мидтьюлланд», а в финальном раунде была сильнее киевского «Динамо».

Групповой этап португальская команда начинала домашним матчем против «Маккаби» из Хайфы и добыла уверенную победу со счетом 2:0. При этом второй гол «Бенфики», который забил защитник Алекс Гримальдо, получился настолько красивым, что претендовал на звание лучшего в первом туре группового этапа (в итоге признали лучшим первый гол Мбаппе в ворота «Ювентуса»).

В чемпионате Португалии у команды Рогера Шмидта дело обстоят как нельзя лучше — его подопечные одержали победы во всех пяти первых туров первенства и единолично лидируют.

Если учитывать матчи еврокубков, то победная серия «Бенфики» в этом сезоне достигла уже десяти игр. Поэтому можно смело сказать, что команда не заметила потерь в трансферный период.

В первую очередь изменения коснулись атакующей линии — «Бенфика» продала Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль» и Романа Яремчука в «Брюгге».

Взамен «Бенфика» приобрела Давида Нереса у «Шахтера» и взяла у «ПСЖ» в аренду Юлиана Дракслера. Если немецкий полузащитник пока был травмирован и не мог помочь своей новой команде, то Нерес уже отметился двумя голами в чемпионате Португалии и одним в Лиге Чемпионов — в ворота киевского «Динамо».

Однако главным бомбардиром команды на данный момент является экс-игрок московского «Локомотива» Жоау Марио — на счету полузащитника пять голов (правда, три из них — с пенальти). К своим голам полузащитник еще и приплюсовал четыре ассиста.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Бенфика»

Букмекерская компания «Лига Ставок» видит фаворитом матча «Ювентус» — на его победу можно поставить с коэффициентом 2,14. Но, учитывая прекрасную форму «Бенфики» и игровые проблемы «Старой синьоры», можно ждать сюрприза в Турине. Тем более, что «Ювентус» будет играть под грузом ответственности, так как поражение в этом матче максимально усложнит борьбу за выход из группы. В связи с этим вполне можно сделать ставку Х2 с котировкой 1,70.

Также можно смело ставить на то, что обе команды забьют — такая вероятность оценивается в 1,65.

Много голов в это мачте ожидать не стоит и ставить на ТМ 3 за 1,60.

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Где смотреть Ювентус – Бенфика