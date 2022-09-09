Головин заработал пенальти, с которого «Монако» забил победный гол «Црвене Звезде»

Действия полузащитника Александра Головина привели к победному голу «Монако».
На 72-й минуте игры группового этапа Лиги Европы россиянин упал в штрафной площади «Црвены Звезды» в результате контакта с хавбеком Славолюбом Срничем.
Главный арбитр Харм Осмерс принял решение назначить одиннадцатиметровый, который реализовал форвард монегасков Бреэль Эмболо. В итоге этот мяч стал единственным, «Монако» победил 1:0.
Некоторое время медработники оказывали Головину помощь за пределами поля, и в итоге он смог доиграть до 83-й минуты, после чего был заменен. Подробно со статистикой полузащитника можно ознакомиться здесь.