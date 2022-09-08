Мостовой – Рудковской: «Фигурное катание никогда не было популярнее футбола и не будет»

прокомментировал мнение, что фигурное катание популярнее российского футбола.

Об этом заявила сегодня супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская, по словам которой «фигурное катание давно обошло российский футбол по рейтингам».

«Фигурное катание никогда не было популярнее футбола и не будет. Футболом занимаются миллионы, а любят этот вид спорта еще больше людей.

Не думаю, что интерес к футболу в России будет падать из-за международного бана, этот вид спорта всегда будет на вершине», – сказал бывший футболист сборной России.