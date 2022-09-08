Левандовски и Мбаппе – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 1-го тура группового этапа чемпионов.

Форвард сделал дубль в матче с «Ювентусом» (2:1).

Форвард «Барселоны» оформил хет-трик в игре с «Викторией» (5:1).

Хавбек Петр Зелиньски забил два гола и отдал результативный пас в матче с «Ливерпулем» (4:1).

Хавбек «Баварии» Лерой Сане забил победный гол в игре с «Интером» (2:0).

Левандовски – король хет-триков. Уже побил рекорд ЛЧ и готов перегнать Роналду