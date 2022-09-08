Левандовски и Мбаппе – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

Теги Бавария ПСЖ Барселона Лига чемпионов УЕФА рейтинги Наполи Роберт Левандовски Петр Зелиньски Лерой Сане Килиан Мбаппе Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сделал дубль в матче с «Ювентусом» (2:1).

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски оформил хет-трик в игре с «Викторией» (5:1).

Хавбек «Наполи» Петр Зелиньски забил два гола и отдал результативный пас в матче с «Ливерпулем» (4:1).

Хавбек «Баварии» Лерой Сане забил победный гол в игре с «Интером» (2:0).

Левандовски – король хет-триков. Уже побил рекорд ЛЧ и готов перегнать Роналду

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные