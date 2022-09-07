Мевля близок к переходу в «Спартак». У 32-летнего экс-защитника «Зенита» 0 минут в 5 матчах «Аланьяспора»

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Бывший защитник «Зенита» Миха Мевля близок к переходу в «Спартак».

По данным Ивана Карпова, 32-летний центральный защитник, сейчас выступающий за турецкий «Аланьяспор», близок к подписанию контракта со «Спартаком».

У Мевли нет места в составе «Аланьяспора», и он недоволен этим фактом. Кроме того, его трансфер не будет дорогим. В связи с этими причинами «Спартак» и готов осуществить сделку.

«Спартак» еще не решил, подпишет ли Миху на правах полноценного трансфера, или возьмет его в аренду. Руководство красно-белых примет решение о формате сделки по результатам медосмотра, который Мевля пройдет в ближайшее время.

В этом сезоне экс-игрок «Ростова» и «Сочи» остался в запасе во всех пяти матчах «Аланьяспора» в чемпионате Турции. Его статистику можно найти здесь.

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