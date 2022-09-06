Арсенал — Эвертон прогноз на матч 11 сентября АПЛ, прогноз на футбольный матч

В седьмом туре лидер английской Премьер-лиги лондонский «Арсенал» будет принимать на своем поле ливерпульский «Эвертон». Соперники расположились на разных полюсах турнирной таблицы. Так получилось, что в минувшие выходные «канониры» сыграли свой худший матч в этом сезоне, а «ириски», наоборот, выдали лучшую игру и покинули зону вылета. Как эти матчи скажутся на ближайшем будущем команд можно будет увидеть в следующих турах или для «Арсенала» уже в Лиге Европы, матчи которой стартуют в среду. «Канониры» традиционно примут своего соперника на стадионе Эмирейтс, начало матча в 16:00 по московскому времени.

«Арсенал» (Лондон)

На старте чемпионата «Арсенал» выдал победную серию из пяти матчей. Да, среди соперников не было претендентов на лидерство в турнире, но даже с середняками нужно постараться набрать три очка. Самые оптимистичные поклонники клуба уже начали потирать руки в предвкушении борьбы за чемпионское звание, но тут случился выезд в Манчестер, где «Юнайтед» показали, что мечтать пока рано. Испанец Микель Артета работает в лондонском клубе второй сезон, и игроки привыкли к его требованиям. К тому же в межсезонье команда усилилась Габриэлом Жезусом в нападении и Александром Зинченко в обороне. Оба пришли из «Манчестер Сити». Линию полузащиты усилил Фабиу Виейра, перешедший из «Порту». Все это позволяет Артете варьировать схему на игру и тактику команды. В Манчестере случилось первое поражение, хотя по многим игровым показателям гости превзошли своего соперника. Случайность это или нет, покажет предстоящий матч с «Эвертоном». Представляем результаты «канониров» в последних матчах.

АПЛ. 04.09.2022, «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 3 : 1

— «Арсенал» — : 1 АПЛ. 31.08.2022, «Арсенал» — «Астон Вилла» — 2 : 1

— «Астон Вилла» — 2 : 1 АПЛ. 27.08.2022, «Арсенал» — «Фулхэм» — 2 : 1

— «Фулхэм» — : 1 АПЛ. 20.08.2022, «Борнмут» — «Арсенал» — 0 : 3

— 0 : АПЛ. 13.08.2022, «Арсенал» — «Лестер Сити» — 4 : 2

Факты и цифры

По 3 мяча забили в этом сезоне Габриэл Жезус, Мартин Эдегор и Габриэль Мартинелли

Лучший ассистент — Габриэл Жезус, на его счету 3 голевые передачи

Бразилец лидер команды по предупреждениям — 3 желтые карточки

Первое поражение «Арсенала» с текущем сезоне случилось только в шестом туре

Статистика «канониров» в домашних матчах чемпионата — три победы из трех

«Эвертон» (Ливерпуль)

Болельщики «Эвертона» уже не первый год надеются на прорыв своей команды в чемпионате. Нельзя сказать, что руководство клуба жалеет деньги на трансферы, пригласили на должность главного тренера многообещающего Фрэнка Лэмпарда, состав команды уж точно не уступает середнякам английской Премьер-лиги. Уделом «ирисок» должна быть борьба за еврокубки. Но в прошлом году команда по сути боролась за выживание и этот сезон начала ни шатко, ни валко. Ни одной победы в первых шести турах, это сомнительное достижение «Эвертон» делит «Лестером», застрявшем на последнем месте. И лишь четыре ничьи подряд в последних турах позволяют команде находиться перед встречей с «Арсеналом» на 16 месте. После нулевой ничьей в последнем туре в дерби с «Ливерпулем» у поклонников затеплилась надежда на выход из кризиса. Осталось подтвердить ее в матче с лидером чемпионата.

АПЛ. 03.09.2022, «Эвертон» — «Ливерпуль» — 0 : 0

АПЛ. 30.08.2022, «Лидс» — «Эвертон» — 1 : 1

АПЛ. 27.08.2022, «Брентфорд» — «Эвертон» — 1 : 1

Кубок лиги. 23.08.2022, «Флитвуд» — «Эвертон» — 0 : 1

— 0 : АПЛ. 20.08.2022, «Эвертон» — «Ноттингем Форест» — 1 : 1

Факты и цифры

Из четырех забитых «Эвертоном» мячей в чемпионате 2 на счету Энтони Гордона

Никто из игроков не сделал более одной голевой передачи

Гордон лидер и по желтым карточкам, на его счету 3 предупреждения

В гостях «Эвертон» 2 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение

В лазарете команды находятся 5 травмированных игроков

Прогноз на матч «Арсенал» — «Эвертон»

Первый матч команды провели в 1905 году, победу на своем поле со счетом 1 : 0 праздновал «Эвертон». За 117 лет соперники сыграли между собой 220 раз.

Победы «Арсенала» — 110

Победы «Эвертона» — 64

Ничьи — 46

Самая крупная победа «Арсенала» — 7 : 0

Самая крупная победа «Эвертона» — 6 : 1, 5 : 0

С 2015 года «Арсенал» и «Эвертон» лишь раз сыграли вничью. Обычно матчи носят бескомпромиссный характер и победы команды выдают небольшими сериями. Перед вами последние результаты.

Товарищеский. 17.07.2022, «Арсенал» — «Эвертон» — 2 : 0

— «Эвертон» — : 0 АПЛ. 22.05.2022, «Арсенал» — «Эвертон» — 5 : 1

— «Эвертон» — : 1 АПЛ. 06.12.2021, «Эвертон» — «Арсенал» — 2 : 1

— «Арсенал» — : 1 АПЛ. 23.04.2021, «Арсенал» — «Эвертон» — 0 : 1

— 0 : АПЛ. 19.12.2020, «Эвертон» — «Арсенал» — 2 : 1

Если взять во внимание коэффициенты букмекерских контор, то безоговорочное преимущество на стороне хозяев. «Лига Ставок» предлагает на эту игру такие коэффициенты:

Победа «Арсенала» — 1,38

Победа «Эвертона» — 8,20

Ничья — 5,20

Если следовать цифрам, то после трех побед подряд «Эвертона» настал черед «канониров» побеждать третий раз кряду. Но дело даже не в статистике, просто хозяева матча находятся в лучшей форме. П обеда не будет легкой, но два мяча «Арсенал» забьет точно .

Рекомендуемая ставка: индивидуальный Тотал Арсенала больше 1,5 за 1.43.

Где смотреть Арсенал – Эвертон