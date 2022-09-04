Президент «Униона» о ценах на энергоносители: «Бундеслиге придется подумать над тем, чтобы играть летом, а не зимой, когда нужны освещение, отопление»

Президент Дирк Цинглер высказался на тему роста цены на газ для Германии.

– Глава Федерального союза немецкой промышленности во вторник заявил, что индустрия находится под угрозой из-за цен на энергоносители. Также существует инфляция. Что этот кризис означает для «Униона»?

– Нам нужно работать так, чтобы люди по-прежнему могли позволить себе посетить матч и продолжали это делать в дальнейшем. У нас можно посмотреть матч Бундеслиги, заплатив 15 евро за лучшие места.

– Будет ли вопрос с ценами решен?

– Да, мы разберемся с этим, но в будущем придется подумать над тем, чтобы играть с мая по август, а не зимой. В зимние месяцы требуются освещение, отопление. Посмотрите на скандинавов, они играют все лето, зимой футбола нет.

Если все будет складываться так, как прогнозируется, то нужно будет обсудить расписание с лигой и нашими партнерами. Тем более играть летом в любом случае приятнее, чем зимой, когда вы мерзнете, а пиво слишком холодное, – сказал Цинглер.