26-летний Габриэл Барбоза – самый молодой игрок со 100 голами в лиге Бразилии

Форвард сравнял счет в матче с «Сеарой» (1:1).

В возрасте 26 лет и 5 дней нападающий стал самым молодым игроком, забившим 100 голов в чемпионате Бразилии.

Габигол превзошел Роберто Динамита, лучшего бомбардира в истории «Васко да Гама», который достиг этой отметки в мае 1980 года, когда ему было 26 лет и 24 дня.

Всего за «Фламенго» в лиге Габигол забил 58 голов, еще 42 мяча на его счету, когда он играл за .

Также футболист известен по выступлениям за «Интер» и «Бенфику». Подробнее его статистика – здесь.