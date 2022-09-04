Игорь Осинькин: «ЦСКА в плане качества один из лучших в РПЛ. «Крыльям» не хватило сил, мастерства»

Главный тренер подвел итоги матча с ЦСКА (0:1) в Мир .

– Первый тайм получился достаточно хорошим. Мы играли быстро, интенсивно. Мы понимали, что соперник – очень качественная команда. Можно сказать, что в плане качества – это одна из лучших команд чемпионата. К тому же они прогрессируют.

Еще раз говорю, что первый тайм получился хорошим с нашей стороны. Мы играли быстро, не давали сопернику развивать атаку так, как он планировал. Хотя, конечно, класс футболистов такой, что всегда можно что-то ожидать.

Во втором тайме мы начали удерживать счет, стало не хватать сил. Мы должны были контролировать игру, терпеть. Не хватило сил, мастерства – все вместе – чтобы довести игру до хотя бы ничьей. Будем работать, будем отталкиваться от того, что было в первом тайме. Позитивные моменты есть.

– До матча говорили, что снова вышли в 3 центральных защитника, потому что эта схема сработала в игре с «Ахматом». Сработала ли она сегодня? Планируете ли возвращаться к прежней схеме, когда Пиняев будет в старте?

– Мы планируем использовать обе схемы. В силу различных обстоятельств у нас было время эту схему наиграть. Там много деталей, не все мы чувствуем хорошо. Но базовые вещи для пятерки мы стали понимать лучше, чем было ранее.

У нас не только Пиняев может вернуться. Есть еще футболисты, которые могут дать глубину состава, вариативность в плане схем.

После пропущенного гола мы перешли на четверку. Мы всегда можем поменять схему. Думаю, мы будем играть, используя обе схемы. Какая будет базовая, покажет время.

– Пятый гол «Крылья» пропустили с углового. Это индивидуальные ошибки или в чем проблема?

– В общем-то, одна из причин, почему мы играем в тройку – это как раз то, что мы низкорослая команда. Таким образом мы ставим третьего высокорослого игрока в состав.

Даже играя в тройку, есть свои детали. Кто играет в центре, кто внешних центральных. Использование этих игроков дает возможность справляться на втором этаже.

Но гол пропустили с углового, обидно, что эту ситуацию мы отрабатывали. В каждом матче у нас со стандартов есть моменты. Но мы забили только один. В каждом матче были моменты у нас, связанные со стандартами. Но у нас моменты другие. Мы пытаемся хитрить, обманывать. Не можем перепрыгнуть Дивеева, продавить.

– Нет ли проблемы в атаке? Всего 9 голов. За счет чего планируется решать эту проблему? Когда вернутся Иванисеня и Костанза?

– Иванисеня и Фернандо если и вернутся, то примерно к концу октября – началу ноября. Срок большой. Что касается атаки, мы не блещем результативностью, мы приучили, что больше забиваем. В части игр у нас было очень много моментов.

Сейчас большая ротация в линии атаки. Схема менялась – это тоже действует. По первому тайму я бы не сказал, что у нас большие проблемы. Не сказал бы это по игре с «Ахматом». Конечно, мы все хотим лучшего.

– Каким был стартовый план? «Крылья» начали очень активно. За счет чего получился такой первый тайм? Как вы хотели сыграть?

– Я уже немного сказал. ЦСКА – очень организованная команда. Они хорошо понимают, как располагаться на поле, как контролировать мяч, как выходить в атаку.

Мы показали, что мы понимаем, как они будут развивать атаки. Мы насытили зоны футболистами, договорились, когда должны идти в давление, идти в атаку. Но от перехода из обороны в атаку удовлетворения нет. К сожалению, мы не играем так быстро и точно в развитии быстрых атак.

В плане давления на соперника мы сыграли хороший тайм. План не может включать в себя только одну-две игровые ситуации. Он должен быть объемным. Полного удовлетворения нет, хоть и первый тайм был нормальным, – сказал Осинькин.