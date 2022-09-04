Икарди нет в заявке «ПСЖ» на матчи ЛЧ

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Мауро Икарди Ренату Саншеш Фабиан Руис Норди Мукиеле Карлос Солер Витинья Юго Экитик Футбол

Нападающий Мауро Икарди не попал в заявку «ПСЖ» на матчи Лиги чемпионов.

Форвард не вошел в список 25 игроков, которые смогут принять участие в матчах турнира. Сообщалось, что Икарди может перейти в «Галатасарай» на правах аренды.

В списке есть все футболисты, пополнившие состав парижан минувшим летом. Это нападающий Юго Экитик, полузащитники Карлос Солер, Фабиан Руис, Ренату Саншеш и Витинья, а также защитник Норди Мукиеле.

«ПСЖ» начнет групповой этап Лиги чемпионов с домашнего матча против «Ювентуса». Он состоится 6 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

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