Икарди нет в заявке «ПСЖ» на матчи ЛЧ

Нападающий Мауро Икарди не попал в заявку «ПСЖ» на матчи Лиги чемпионов.

Форвард не вошел в список 25 игроков, которые смогут принять участие в матчах турнира. Сообщалось, что Икарди может перейти в «Галатасарай» на правах аренды.

В списке есть все футболисты, пополнившие состав парижан минувшим летом. Это нападающий Юго Экитик, полузащитники , , и Витинья, а также защитник .

«ПСЖ» начнет групповой этап с домашнего матча против «Ювентуса». Он состоится 6 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

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