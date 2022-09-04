«Кройфф хотел подписать Роналдо, Зидана и меня в «Барселону». Джоркаефф о несостоявшемся трансфере

хотел подписать в «Барселону» Роналдо и .

Об этой рассказал бывший полузащитник сборной Франции Юрий Джоркаефф, который, по плану Кройффа, должен был сформировать атакующее трио с Роналдо и Зиданом в каталонской команде. Бразилец тогда играл за ПСВ, а француз – за «Бордо».

«Я мог перейти в «Барселону» из . Мои отец и брат, представлявшие мои интересы, несколько раз встречались с Жоаном Гаспаром (вице-президентом «Барсы» на тот момент – Прим.).

А я мечтал работать с Йоханом Кройффом. Они оба хотели подписать меня. В «Барсе» даже хотели вписать меня в связку с и Зиданом.

Но Кройфф был честным человеком. Он позвонил и сказал мне, что в следующем сезоне уже, возможно, не будет тренером «Барсы». Так оно и случилось. Поэтому я перешел в , – сказал бывший хавбек сборной Франции.