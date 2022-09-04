«Кройфф хотел подписать Роналдо, Зидана и меня в «Барселону». Джоркаефф о несостоявшемся трансфере

Йохан Кройфф хотел подписать в «Барселону» Роналдо и Зинедина Зидана.
Об этой рассказал бывший полузащитник сборной Франции Юрий Джоркаефф, который, по плану Кройффа, должен был сформировать атакующее трио с Роналдо и Зиданом в каталонской команде. Бразилец тогда играл за ПСВ, а француз – за «Бордо».
«Я мог перейти в «Барселону» из «ПСЖ». Мои отец и брат, представлявшие мои интересы, несколько раз встречались с Жоаном Гаспаром (вице-президентом «Барсы» на тот момент – Прим.).
А я мечтал работать с Йоханом Кройффом. Они оба хотели подписать меня. В «Барсе» даже хотели вписать меня в связку с Роналдо и Зиданом.
Но Кройфф был честным человеком. Он позвонил и сказал мне, что в следующем сезоне уже, возможно, не будет тренером «Барсы». Так оно и случилось. Поэтому я перешел в «Интер», – сказал бывший хавбек сборной Франции.