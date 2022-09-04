Джеймс продлит контракт с «Челси» до 2028 года. Он никогда не был близок к уходу в «Реал»

подпишет новый контракт с .

По данным журналиста , срок нового соглашения правого защитника с лондонским клубом будет рассчитан до июня 2028 года. Кроме того, «Челси» хочет, чтобы в контракт была включена опция продления еще на сезон.

Переговоры по условиям нового контракта выходят на завершающую стадию. Сообщалось, что Рис станет самым высокооплачиваемым защитником в истории «Челси».

Несмотря на сообщения в медиа об интересе к Джеймсу, игрок никогда не был близок к переходу в мадридский клуб.

В этом сезоне 22-летний воспитанник «Челси» провел за клуб 5 матчей в , забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти по ссылке.