Джеймс продлит контракт с «Челси» до 2028 года. Он никогда не был близок к уходу в «Реал»

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Рис Джеймс подпишет новый контракт с «Челси».

По данным журналиста Фабрицио Романо, срок нового соглашения правого защитника с лондонским клубом будет рассчитан до июня 2028 года. Кроме того, «Челси» хочет, чтобы в контракт была включена опция продления еще на сезон.

Переговоры по условиям нового контракта выходят на завершающую стадию. Сообщалось, что Рис станет самым высокооплачиваемым защитником в истории «Челси».

Несмотря на сообщения в медиа об интересе «Реала» к Джеймсу, игрок никогда не был близок к переходу в мадридский клуб.

В этом сезоне 22-летний воспитанник «Челси» провел за клуб 5 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти по ссылке.

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