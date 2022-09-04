Галактионов о волевой победе над «Факелом»: «Пари НН» надо перестраиваться ментально и начинать играть от себя с первых минут»

Главный тренер подвел итоги матча Мир с (3:1).

После первого тайма волжане проигрывали со счетом 0:1.

– Мы недостаточно активно начали первый тайм. И дело даже не в пропущенном голе – наши игроки не сразу включились в игру. Возможно, это связано с большим выплеском эмоций в кубковой игре с «Локомотивом». И первая половина встречи нам, мягко говоря, не удалась.

А во втором тайме мы и мяч вниз положили, и совсем по-другому стали действовать. А игроки, вышедшие на замены, добавили нам свежести, скорости и самое главное – принесли результат.

– За последнюю неделю команда провела три матча. Тяжело ли играть в таком ритме? И почему снова получились два разных тайма?

– С учетом международного опыта, который есть у нашего тренерского штаба, и большого количества игр в РПЛ, мы понимаем, как команду восстановить и подготовить к игре в режиме через два дня на третий или через три на четвертый. С этим проблем нет.

Что же касается второго вопроса, то, безусловно, с первых минут надо верить в себя, надо сразу же начинать играть от себя. Нужно перестраиваться ментально, и мы к этому постепенно идем. Самое главное, что ребята это направление приняли. И вы видите, как болельщики аплодируют команде за тот футбол, который она показывает. Это дорогого стоит, – сказал .