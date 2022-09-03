Аллегри об 1:1 с «Фиорентиной»: «Все вопросы нужно было снимать в первом тайме. «Юве» добился пятого неплохого результата подряд»

Главный тренер подвел итоги матча с «Фиорентиной».

Игра 5-го тура Серии А закончилась со счетом 1:1.

«В конце я был немного зол, мы могли бы лучше воспользоваться контратаками. Но все вопросы нужно было снимать в первом тайме.

У команды был хороший настрой, и в итоге мы добились пятого неплохого результата подряд».

О том, почему не вышел Влахович

«Я не мог сделать больше пяти замен. У Алекса Сандро была проблема с мышцей, Паредес устал. У меня оставалось две замены, и я выпустил Кина, который мог бы обеспечить большую глубину. Душан отдохнул и будет готов к следующим матчам».

О шансах на скудетто

«На данный момент они не очень высоки, посмотрим, начнет ли команда побеждать по нескольку раз подряд. Мы надеемся быть самими собой», – сказал Аллегри.