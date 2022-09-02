«Царь в российском футболе только один». Мостовой о презентации Кокорина в «Арисе»

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Александр Мостовой отреагировал на презентацию Александра Кокорина в «Арисе».

Пресс-служба кипрского клуба представила арендованного у «Фиорентины» форварда фразой «Царь в «Арисе».

«Ерунда и глупость. В российским футболе есть только один Царь.

Ну серьезно, сейчас кого только Царем не называют. Эти ребята хоть бы историю почитали, откуда человек пришел.

Возможно, это небольшой троллинг. Какой-то кипрский клуб, какой-то Кокорин», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Мостовой получил прозвище «Царь» в Испании, где играл за «Сельту».

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