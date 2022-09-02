Артур о «Ливерпуле»: «Я играл против них, и теперь оказался на правильной стороне. Это мечта, АПЛ – лучшая лига мира»

поделился мыслями после перехода в «Ливерпуль» из «Ювентуса».

Полузащитник присоединился к команде Юргена Клоппа в последний день трансферного окна на правах аренды с правом выкупа.

– Я очень, очень счастлив быть здесь и надеть эту великую футболку со столь важной эмблемой, которая так много значит для мирового футбола. Это мечта.

– О вашем будущем ходило много разговоров. Почему вы перешли в «Ливерпуль»?

– Мы много общались, и наши идеи и взгляды совпади, так что я думаю, нет, я уверен, что это был правильный выбор. Я очень счастлив и мотивирован. Хочу продолжать реализовывать мечты на поле. Буду отдавать все силы, играя за «Ливерпуль».

– Вы играли за большие клубы в прошлом, теперь вновь переходите в топ-клуб. Что воодушевляет вас сильнее всего сейчас?

– У «Ливерпуля» чудесная история. Я играл против «Ливерпуля». Знаю, каково выходить на поле этого стадиона. Тогда я был в составе соперника , но теперь оказался на правильной стороне, поэтому я очень воодушевлен. Это топ-клуб с отличным тренером и прекрасными игроками. Как я уже говорил, оказаться здесь – это мечта.

– Вы всегда думали, что Премьер-лига подойдет вам?

– Я всегда хотел попробовать себя в английском клубе. По моему мнению, АПЛ – лучшая лига мира. Я всегда хотел поиграть здесь, – сказал Артур.

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