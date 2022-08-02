Шомуродов интересен «Вулвс». «Рома» хочет продать его или отдать в аренду с обязательным выкупом

Теги Рома Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Болонья Вулверхэмптон Эльдор Шомуродов Футбол

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов интересен клубу из АПЛ.

По данным Il Messaggero, интерес к 27-летнему форварду проявляет «Вулверхэмптон». Также у него есть конкретное предложение от «Болоньи».

Генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту дает всем претендентам на Шомуродова понять, что с ним готовы расстаться либо путем полноценного трансфера, либо через аренду с обязательством выкупа.

Нападающий сборной Узбекистана не убедил тренера Жозе Моуринью в ходе предсезонки, поэтому, скорее всего, он уйдет из «Ромы» этим летом.

Шомуродов перешел в «Рому» из «Дженоа» прошлым летом. В минувшем сезоне он принял участие в 40 матчах команды во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Полную статистику экс-форварда «Ростова» можно изучить здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные