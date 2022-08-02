Шомуродов интересен «Вулвс». «Рома» хочет продать его или отдать в аренду с обязательным выкупом

Нападающий «Ромы» интересен клубу из .

По данным Il Messaggero, интерес к 27-летнему форварду проявляет . Также у него есть конкретное предложение от «Болоньи».

Генеральный директор «Ромы» Тиагу Пинту дает всем претендентам на Шомуродова понять, что с ним готовы расстаться либо путем полноценного трансфера, либо через аренду с обязательством выкупа.

Нападающий сборной Узбекистана не убедил тренера в ходе предсезонки, поэтому, скорее всего, он уйдет из «Ромы» этим летом.

Шомуродов перешел в «Рому» из «Дженоа» прошлым летом. В минувшем сезоне он принял участие в 40 матчах команды во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Полную статистику экс-форварда «Ростова» можно изучить здесь.