«Болонья» хочет арендовать Шомуродова с обязательным выкупом, который будет зависеть от его результативности

Стали известны детали переговоров о трансфере из «Ромы» в «Болонью».

Клуб из Эмилии-Романьи очень заинтересован в приглашении нападающего сборной Узбекистана.

Ранее сообщалось, что хочет продать игрока или отдать в аренду с обязательным выкупом.

Руководство «Болоньи» планирует убедить римлян отпустить Шомуродова в аренду с обязательным выкупом при условии, что он достигнет определенного числа голов и голевых передач.

Интерес к 27-летнему форварду также проявляет . Эльдор не убедил тренера в ходе предсезонки, поэтому, скорее всего, он уйдет из «Ромы» этим летом.

Шомуродов перешел в «Рому» из прошлым летом. В минувшем сезоне он принял участие в 40 матчах команды во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Полную статистику экс-форварда можно изучить здесь.