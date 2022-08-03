«Болонья» хочет арендовать Шомуродова с обязательным выкупом, который будет зависеть от его результативности

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Стали известны детали переговоров о трансфере Эльдора Шомуродова из «Ромы» в «Болонью».

Клуб из Эмилии-Романьи очень заинтересован в приглашении нападающего сборной Узбекистана.

Ранее сообщалось, что «Рома» хочет продать игрока или отдать в аренду с обязательным выкупом. 

Руководство «Болоньи» планирует убедить римлян отпустить Шомуродова в аренду с обязательным выкупом при условии, что он достигнет определенного числа голов и голевых передач. 

Интерес к 27-летнему форварду также проявляет «Вулверхэмптон». Эльдор не убедил тренера Жозе Моуринью в ходе предсезонки, поэтому, скорее всего, он уйдет из «Ромы» этим летом.

Шомуродов перешел в «Рому» из «Дженоа» прошлым летом. В минувшем сезоне он принял участие в 40 матчах команды во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Полную статистику экс-форварда «Ростова» можно изучить здесь.

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