Аллегри после 2:0 со «Специей»: «Есть разница между тем, чтобы играть красиво и эффективно. Мне не нравится играть красиво и не побеждать»

Главный тренер подвел итоги матча со «Специей» в 4-м туре Серии А.

Туринская команда одержала победу со счетом 2:0.

– Чего вам сейчас не хватает?

– Важно добиваться результатов, потому что состояние команды еще не оптимальное. Игры проходят каждые три дня, познакомиться с командой непросто, так как есть новые игроки. Нам нужно улучшить ведение игры: проведя хорошие 25-30 минут в первом тайме, мы несколько раз очень просто потеряли мяч и слишком низко опускались.

– Каково состояние Шченсного?

– Перелом исключен, у него ушиб.

– Чувствуете ли вы сейчас давление из-за качества игры?

– Сейчас важно добиваться результатов, а затем последуют матчи, в которых мы будем играть лучше. «Ювентус» ничего не выиграл в прошлом году, ему нужна поддержка всех болельщиков. Но будет справедливо, если они будут нас освистывать, если что-то пойдет не так.

Есть разница между тем, чтобы играть красиво и эффективно: нужно быть эффективным. Мне не нравится играть красиво и не побеждать, – сказал Аллегри.