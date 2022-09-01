Клопп о голе «Ливерпуля» «Ньюкаслу» на 98-й: «Идеально для победы в сложном, страстном матче»

Главный тренер подвел итоги матча с «Ньюкаслом» (2:1) в .

«Идеальный момент для того, чтобы вырвать победу в этом матче – сложном, страстном, с агрессивной игрой команд в обороне.

Очень сложно найти ритм после матча, в котором все получалось с самого начала, потому что оказываешься в ситуации, когда получается не все. Еще до гола в наши ворота мы выглядели несколько отчаянно. Нужно было немного успокоиться и продолжать работать. И в итоге нам это удалось – а парень, у которого недавно был день рождения, забил чудесный гол!

Это лучший способ выиграть футбольный матч. Мы забили на восьмой добавленной минуте, это идеальный ответ команды. Я счастлив.

Это очень важная победа, которую мы запомним надолго. У нас как-то был матч с , завершившийся со счетом 3:2, и забил в самом конце. Не уверен на 100%, что все верили в победу до конца, но мы в очередной раз показали, что способны ее добиться», – сказал Клопп BT Sport.