Артета о 2:1 с «Астон Виллой»: «Один из лучших первых таймов «Арсенала», мы могли забить 5 голов»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о матче с «Астон Виллой» (2:1) в АПЛ.

«Я по-настоящему доволен результатом. В этой лиге очень тяжело побеждать.

Первый тайм получился, наверное, одним из лучших за время моей работы здесь. Мы могли забить 3, 4, 5 голов. Мы не добили соперника, а потом, как это и бывает в АПЛ, он вернулся в игру.

Второй тайм, конечно, превратился в сражение. «Астон Вилла» растягивает ваши линии, играет прямолинейно. Было много борьбы за отскок, много фолов и различных действий, и если ты не завершаешь атаку и не пользуешься свободными зонами, то можешь нарваться на контратаку.

Мы ничего не позволили создать сопернику, буквально один угловой. Но все же пропустили. Однако команда очень хорошо отреагировала и заслужила победу», – сказал Артета BT Sport.

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