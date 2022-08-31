«Вильярреал» хочет арендовать Деста из-за травмы Фойта. Серджиньо может принять предложение под давлением «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Серджиньо Дест может перейти в другой клуб Ла Лиги.
По данным ESPN, в начале недели американец получил предложение о переходе в «Вильярреал», потерявший Хуана Фойта из-за травмы, на правах аренды.
Изначально 21-летний футболист не хотел соглашаться, но под давлением «Барселоны» решил еще раз рассмотреть этот вариант.
При этом сперва «Вильярреалу» нужно согласовать финансовые условия перехода с «блауграной». Не исключено, что Дест в итоге останется в каталонской команде.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави неоднократно давал понять, что на регулярную игровую практику футболисту сборной США рассчитывать не стоит.