«Вильярреал» хочет арендовать Деста из-за травмы Фойта. Серджиньо может принять предложение под давлением «Барселоны»

Защитник «Барселоны» может перейти в другой клуб .

По данным ESPN, в начале недели американец получил предложение о переходе в , потерявший из-за травмы, на правах аренды.

Изначально 21-летний футболист не хотел соглашаться, но под давлением «Барселоны» решил еще раз рассмотреть этот вариант.

При этом сперва «Вильярреалу» нужно согласовать финансовые условия перехода с «блауграной». Не исключено, что Дест в итоге останется в каталонской команде.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави неоднократно давал понять, что на регулярную игровую практику футболисту сборной США рассчитывать не стоит.