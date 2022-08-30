Тренер «Факела» Василенко о клубах Медиалиги: «Хотят в Кубок – надо по спортивному принципу заслужить право, попасть во Вторую лигу, возможно. Кубок – это профессиональный спорт»

высказался о том, должны ли клубы из Медиалиги играть с профессиональными.

«Если медийные команды хотят участвовать в розыгрыше Кубка, надо пройти все этапы. Возможно, им стоило сыграть между собой и попасть во Вторую лигу. По спортивному принципу заслужить право играть в Кубке.

Кубок России – это профессиональный спорт, где люди проходят много этапов. Люди в Медийной лиге нашли себя – это все здорово. Но если какая-то команда или игрок хотят попробовать большего – окей, заявитесь во Вторую лигу.

Если игрок считает, что хочет большего, – приходи во Вторую лигу, скажи: «Ребята, я буду работать, я буду пахать». Мне кажется, это должно быть так устроено», – сказал главный тренер в эфире «России 24».

«Матч ТВ» покажет игры «Амкала» и 2Drots в 1/128 финала Фонбет Кубка России

«Утром начальник сказал: какой футбол, давай на работу». Монолог главного героя 2Drots, он водитель