Спартак — Зенит прогноз на матч 4 сентября РПЛ, прогноз на футбольный матч

В воскресенье нам предстоит посмотреть, пожалуй, наиболее долгожданный матч со старта российской Премьер-лиги. Мало того, что встречаются такие антагонисты как «Спартак» и «Зенит», но они находятся на первой и второй строчках турнирной таблицы, и разделяет их всего одно очко. Говорить о борьбе за чемпионский титул еще рано, все-таки впереди немало туров, но на промежуточном этапе результат этого матча, а тем более игра соперников будут очень важны. Все прекрасно помнят их поединок на старте чемпионата за Суперкубок России, тогда «Зенит» легко разобрался с красно-белыми, не дав им ни шанса. Но с тех пор новый главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль смог выстроить интересную атакующую игру команды и, как знать, может быть, нас ждет реванш. Матч состоится на Открытие Арене, начало в 20:00 по московскому времени.

«Спартак» (Москва)

Многие на минувшей неделе рассуждали об ушедшей эпохе — правление Леонида Федуна в «Спартаке» подошло к концу. Интересно, что покинул он руководящий пост, когда ситуация в клубе наладилась, игра команды радует глаз, и налицо промежуточные турнирные успехи. Впрочем, об уходе Федуна говорилось с начала сезона, и теперь это свершившийся факт. Он никак не сказался на состоянии тренера и игроков. В минувшем туре они играли в Воронеже с крепким «Факелом» и смогли добиться убедительной победы. Некоторые упрекают «Спартак», что команда пока добивается успеха только в играх с соперниками ниже себя классом. Матч с «Зенитом» отличный шанс доказать обратное. Предлагаем посмотреть как играли красно-белые в последних матчах.

Кубок России. 30.08.2022, «Спартак» — «Крылья Советов» — 1 : 0

— «Крылья Советов» — : 0 Премьер-лига. 27.08.2022, «Факел» — «Спартак» — 1 : 4

— 1 : Премьер-лига. 20.08.2022, «Динамо» — «Спартак» — 1 : 0

— «Спартак» — : 0 Премьер-лига. 14.08.2022, «Спартак» — «Сочи» — 3 : 0

— «Сочи» — : 0 Премьер-лига. 06.08.2022, «Урал» — «Спартак» — 0 : 2

Факты и цифры

«Спартак» лидирует в чемпионате по забитым мячам — 18

Лучшим бомбардиром Премьер-лиги является Квинси Промес, на его счету 7 голов, он же лидер по системе гол + пас, в активе игрока 3 голевых передачи

Александр Соболев — лучший ассистент чемпионата, на его счету 4 голевые передачи

Самый недисциплинированный игрок «Спартака» Даниил Хлусевич — 3 желтых карточки

Статистика домашних матчей в чемпионате: 2 победы, 0 ничьих, 0 поражений

«Зенит» (Санкт-Петербург)

Сразу несколько команд готовы были просить чемпиону вызов, но «Зенит» не сильно обращает на это внимание и возглавляет турнирную таблицу. Нужно побеждать спартаковцев в гостях, чтобы это лидерство упрочить. У команды Сергея Семака все для этого есть, беспокоит лишь травма Клаудиньо, который сразу после первых туров выбыл на несколько недель, но некоторые специалисты считают, что в матче со «Спартаком» он сможет выйти на поле. Еще одна небольшая проблема, «Зенит» пока менее уверенно играет на чужом поле. Вроде, в матче с «Уралом» эта проблема ушла сама собой, но все же повод для беспокойства болельщиков имеется. В целом в клубе смотрят на предстоящий матч с оптимизмом, и «Зенит» едет в Москву в качестве фаворита. Вот как завершились последние пять матчей чемпиона.

Премьер-лига. 28.08.2022, «Урал» — «Зенит» — 0 : 4

— 0 : Премьер-лига. 21.08.2022, «Зенит» — «Торпедо» — 2 : 0

— «Торпедо» — : 0 Премьер-лига. 13.08.2022, «Зенит» — ЦСКА — 2 : 1

— ЦСКА — : 1 Премьер-лига. 06.08.2022, «Ахмат» — «Зенит» — 0 : 0

Премьер-лига. 30.07.2022, «Зенит» — «Локомотив» — 5 : 0

Факты и цифры

«Зенит» к восьмому туру пропустил меньше всех мячей — 2

Лучшим бомбардиром команды является Малком, на его счету 4 забитых мяча

Самый недисциплинированный игрок Алексей Сутормин — 2 желтые карточки

Статистика гостевых матчей в чемпионате: 1 победа, 2 ничьих, 0 поражений

Прогноз на матч «Спартак» — «Зенит»

Впервые команды встретились в 1936 году в рамках Кубка СССР, «Спартак» в гостях оказался сильнее 3 : 0. С тех пор в различных турнирах соперники провели в общей сложности 162 матча:

Победы «Спартака» — 66

Победы «Зенита» — 51

Ничьи — 45

Самая крупная победа «Спартака» — 6 : 0 (1956 г.)

Самая крупная победа «Зенита» — 7 : 1 (2021 г.)

«Спартак» в Премьер-лиге не может выиграть у «Зенита» с 2017 года, тогда была одержана домашняя победа 3 : 1. Результаты последних матчей:

Суперкубок России. 19.07.2022, «Зенит» — «Спартак» — 4 : 0

— «Спартак» — : 0 Премьер-лига. 15.05.2022, «Спартак» — «Зенит» — 1 : 1

Премьер-лига. 24.10.2021, «Зенит» — «Спартак» — 7 : 1

— «Спартак» — : 1 Премьер-лига. 16.12.2020, «Зенит» — «Спартак» — 3 : 1

— «Спартак» — : 1 Премьер-лига. 03.10.2020, «Спартак» — «Зенит» — 1 : 1

Букмекеры считают, что шансов на победу у гостей больше. В частности «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

Матч получится упорным, красно-белые попытаются взять реванш, но сделать это у них не получится. «Зенит» будет мотивирован с учетом всех прошедших матчей как никогда и выиграет . Пусть не так как в Суперкубке, но с преимуществом в два мяча.

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Где смотреть Спартак – Зенит