Менье – приоритетный вариант «Барсы» на позицию правого защитника. Бельгиец уведомил «Боруссию» о желании перейти

«Барселона» активно работает над трансфером защитника «Боруссии» Тома Менье.
По данным Mundo Deportivo, 30-летний бельгиец является приоритетным вариантом сине-гранатовых для усиления правого фланга обороны.
Ожидается, что каталонцы не столкнутся с трудностями в переговорах с представителями футболиста. Нужно будет только договориться с дортмундским клубом.
Также «Барсе» для осуществления сделки необходимо продать Пьера-Эмерика Обамеянга и Мемфиса Депая.
Менье в случае перехода подпишет с «Барселоной» контракт на 3-4 года. Защитник уже сообщил «Боруссии» о желании перебраться в каталонскую команду.