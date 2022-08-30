Менье – приоритетный вариант «Барсы» на позицию правого защитника. Бельгиец уведомил «Боруссию» о желании перейти

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«Барселона» активно работает над трансфером защитника «Боруссии» Тома Менье.

По данным Mundo Deportivo, 30-летний бельгиец является приоритетным вариантом сине-гранатовых для усиления правого фланга обороны.

Ожидается, что каталонцы не столкнутся с трудностями в переговорах с представителями футболиста. Нужно будет только договориться с дортмундским клубом.

Также «Барсе» для осуществления сделки необходимо продать Пьера-Эмерика Обамеянга и Мемфиса Депая.

Менье в случае перехода подпишет с «Барселоной» контракт на 3-4 года. Защитник уже сообщил «Боруссии» о желании перебраться в каталонскую команду.

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